'Sandık Kokusu'nda dengeleri değiştirecek hamle

SHOW TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği 'Sandık Kokusu', dün akşam yayınlanan heyecan dolu 46'ncı bölümüyle izleyenlerin beğenisini kazandı. Bölüme; her şeyin Nazan’ın oyunu çıkması damgasını vurdu.

'SANDIK KOKUSU’NUN 46'NCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin ekrana gelen bölümünde, Karsu ve Bora’nın düğününe bomba gibi düşen bir olay yaşandı. Çağla, Bora’yla 3 yıldır birlikte olduklarını ve 2 yaşındaki çocuğunun Bora’dan olduğunu iddia etti. Karsu başta olmak üzere davetteki herkes şaşkınlık içerisindeydi. Bora, Çağla’nın söylediklerini yalanlasa da Karsu’nun gözlerinden hissettiği hayal kırıklığı okunuyordu. Çağla gazetecilere açıklama yaparken Karsu, her şeye rağmen Bora’nın yanında durdu. Şüpheleri olsa da Bora’ya inanmayı ve güvenmeyi tercih eden Karsu’nun bu süreçteki en büyük endişesi çocuklarıydı. Bora ise kendisini aklamak ve gerçekleri ortaya çıkarmak için DNA testi yaptıracağını söyledi.

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Düğüne bomba gibi düşen haber;

Filiz ve Irmak, Karsu’ya destek olmak amacıyla ziyaretine gittiler. Nazan ve Filiz arasındaki soğuk savaşın bir süre daha devam edeceğinin sinyalleri verildi. Düğün telaşı ve Bora’nın çocuk haberinin çıkmasıyla kızıyla ilgilenemediğini düşünen Filiz, önce Kıvanç’ın hazırladığı odaya göz attı, ardından eksikleri almak için Irmak’la mağazaya gitti. Bebek odası için eşyalara oldukça titiz davranan Filiz’in torun sevgisi yürekleri ısıttı. Bu sırada, Hasan’ın ziyaretine gelen gizemli kadının kim olduğu merak konusu oldu. Kadının, Urfa’dan bir tanıdığının kızı olduğu ve zorluklardan kaçıp Hasan’a sığındığı ortaya çıktı. Bin bir zorlukla baş etmek zorunda kalan kadına Filiz de evini açarak güçlü kadınların destekçisi oldu.

Filiz, güçlü kadının destekçisi oldu;

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Nazan, yeğeni Ziya ile Ayça’yı birbirine yakıştırdı ve yemeğe çıkmaları konusunda aracı oldu. Hakan’ı unutmaya çalışan Ayça, randevuyu kabul etti. Hakan, Ayça ile konuşmak ve kendisini affettirmek için elinde çiçeklerle siteye gitti. Ayça, Hakan’a olan sinirini ve hayal kırıklığını bir türlü atlatamamışken randevusu olduğunu söyleyerek Hakan’ı başından savdı. Yemeğe giden Ayça, karşısında Ziya’yı görünce büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Ayça’nın hayal ettiği adamdan çok farklı olan Ziya ile yemeği, Hakan’ın eski arkadaşı Burcu ile restorana girmesiyle daha da komik bir hale geldi. Burcu ve Ziya’nın daha önce tanıştığı ortaya çıkınca, yemeği hep beraber yediler.