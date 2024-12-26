SHOW TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği 'Sandık Kokusu' dün akşam yayınlanan heyecan dolu 40'ıncı bölümüyle yine izleyenlerin beğenisini kazandı. #SandıkKokusu etiketiyle TT listesinde yer alan dizinin bölümü izleyicilerden ilgi gördü.

'SANDIK KOKUSU’NUN 40'INCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bora'nın uçağını durdurmaya yetişemeyen Karsu, ağlayarak Bora'nın evine gitti. Karsu'dan vazgeçemeyen Bora, Karsu'yu bırakıp gidemedi. İkili, evde karşılaştığında romantik dakikalar yaşarken Bora, en başından beri Karsu'nun hislerini bildiğini ve Irmak ile olan konuşmasını duyduğunu itiraf etti. İkili, bir süre ilişkilerini gizlemeye karar verdi. Feryal'in şikayeti üzerine tutuklanan Filiz ve Gülnaz soluğu karakolda aldı. Filiz, durumu açıklamaya çalışsa da olayın yanlış anlaşılma olduğuna inandıramadılar.

REKLAM Filiz ve Gülnaz tutuklandı; Devreye Hasan girdi ve Feryal'i ikna etmek için ziyaretine gitti. Feryal, Filiz'in kıskandığını iddia ederken, Hasan'ın kefil olması şartıyla şikayetini geri çekmeye karar verdi. Feryal, şikâyetini geri çekse de Filiz'e kin beslemeye devam etti. Elinde çiçeklerle teşekkür etmeye giden Filiz, Feryal'in başka bir yüzüyle tanıştı. Feryal, Filiz'e rahat vermeyeceğini söyleyerek tehdit ederken, Hasan'ı da elinden alacağını ima etti. Ayça, Petek'in ricası üzerine Hakan'ı da davet ederek arkadaşlarıyla yemek yemeye gitti. Yemek sırasında Hakan'ın merak uyandıran geçmişini hatırlamasıyla savaş fotoğrafçısı olduğu ortaya çıktı. Ömer'in de çalıştığı şirketin Hakan'ın babası İhsan'a ait olmasıyla akıllar karıştı ve Ömer'in içerideki casus olarak alındığı anlaşıldı. İhsan, oğlu Hakan'ı neden takip ettirdiğiyle ilgili akıllarda soru işaretleri bıraktı. Kıvanç, arkadaşı Arda ile sohbet ederken Irmak'ın geçmişte üvey babasıyla evlendiğini öğrendi ve hayatının şokunu yaşadı. Söylenenlere inanmak istemeyen Kıvanç, durumu Irmak'a sordu ve onunla yüzleşmek istedi. Irmak, duyduklarının doğru olduğunu kabul etti ve hayatının hatası olduğunu, bu yüzden kimseyle bu konu hakkında konuşmadığını söyledi. Fakat bu açıklama Kıvanç için yeterli olmadı ve tartıştılar.

REKLAM Kıvanç ve Irmak yüzleşti; Irmak'a Ayça destek olurken Bora, Karsu'ya iki günlüğüne romantik bir tatil sürprizi hazırladı. Bora, ilk günden beri Karsu'nun aklından çıkmadığını itiraf ederken, ikili ilişkilerinin baharında romantik dakikalara imza attılar. Bora ve Karsu’nun romantik anları; Bu esnada Albay'ın evine huzurevinden Ali ziyarete geldi. Albay'ın kahvesine ilaç atan Ali, onu bayılttı ve evi soymaya başladı. O esnada Gülnaz, elinde böreklerle geldi. Gülnaz'ın ısrarcı kapıyı çalmalarıyla panikleyen Ali, Albay'ın torunu olduğunu söyledi ve Gülnaz'ı eve davet etti. Albay'ın evine, Türkan ve Filiz'in de gelmesiyle gerçek ortaya çıktı ve Ekrem ile Hakan gelip Ali'yi yaka paça evden çıkarttılar.

Filiz ve Gülnaz hırsızı yakaladı; Feryal, Hasan'ın kebapçısına giderek emrivaki şekilde beraber yemek yemelerini sağladı. Hasan, şanssız bir evlilik yaptığını söyleyen Feryal'e, Filiz'in en büyük şansı olduğunu söyleyerek cevap verdi. Feryal'in tüm uğraşlarına rağmen Filiz'e toz kondurmayan Hasan, tekrar şikayetçi olmaması için Feryal'in kahve teklifini kabul etmek durumunda kaldı. Eve döndüğünde Hasan, Filiz'e yaşananları anlattı. Filiz bozulmuş olsa da aralarındaki gerginlik tatlıya bağlandı. Feryal, konuk olduğu magazin programında söyledikleriyle Filiz'i rezil etti. Programı izleyen Filiz, hesap sormak için sinirle Feryal'in evine gitti. Kapının açık olduğunu gören Filiz, içeriye girdiğinde Feryal'i kanlar içinde buldu. Bölüme damgasını vuran final sahnesinde ise, Feryal'in cinayet davasında başta Filiz olmak üzere herkes sorguya alındı. Final sahnesinde “Filiz, gerçekleri ortaya çıkarabilecek mi?” sorusu akıllara geldi.

‘Feryal Aksoy’u kim öldürdü?’; 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Pamir Pekin (Hakan) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.