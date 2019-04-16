ASTON MARTIN
İngiliz süper spor otomobil üreticisi Aston Martin, Şangay'da dört kapılı modeli Rapide'in tam elektrikli bir versiyonunu sergiledi.
600 beygir gücünde ve 1000 Nm tork değeri sunan elektrikli motorun, otomobili 4 saniye içinde 0'dan 100 kms hıza taşıdığı belirtiliyor.
Otomobilin tam şarj ile menzilinini yaklaşık 400 kilometre olduğu kaydediliyor.
AUDI
Alman üretici Audi, AI:ME konseptini fuarda görücüye çıkardı.
Markanın kompakt modeli A3 boyutlarındaki araç, Volkswagen ID hatch ve Seat el-Born ile aynı altyapıyı paylaşıyor.
Dördüncü seviye otonom sürüşe sahip AI:ME, çevreci özellikleri ve yapay zeka teknolojisi ile dikkat çekiyor.
Aracın kabininde kompozit malzemeler ve ahşap kaplamalar kullanılırken, çevreci özelliğine vurgu yapmak adına da tavanında bitkilere dahi yer verilmiş durumda.
Markanın gelecek vizyonunu yansıttığı belirtilen araç, Audi'nin gelecek 'mega şehirler'i düşünerek geliştirdiği bir model olmasıyla öne çıkıyor.
BENTLEY
Bu yıl 100'üncü yılını kutlayan Bentley, Cenevre'de olduğu gibi Şangay'da da yıl dönümüne özel bir model tanıttı.
Mulsanne modelinin W.O. Edition isimli yeni bir versiyonunu sergileyen İngiliz üretici, SUV modeli Bentayga'nın da hibrit versiyonunu Çinli otomobil severlerin beğenisine sundu.
Bentley standında, şirketin kurucusu Walter Owen Bentley'e ait 1930 model Bentley 8 Litre'de yer alıyor.
BMW
Fuarda performans şovu yapan BMW, SUV modelleri X3 ve X4'ün M versiyonlarını tanıttı.
İki aracın motorunun da 476 beygir ile 506 beygir arasında değişen güç seçeneği 3 litrelik 6 silindirli motor ile satışa sunulacağı belirtildi.
Dört tekerlekten çekiş ile alınabilen 'M' SUV'ların yanında, BMW'nin Çin pazarına özel ürettiği uzun şasili 3 Serisi'de fuarda sergileniyor.
GREAT WALL
Çinli üretici, ülkede yükselen pick-up pazarında daha fazla söz sahibi olmak için yenilediği pick-up modelini fuarda sergiledi.
Ford Ranger ve Toyota Hilux gibi modeller ile rekabet için geliştirildiği belirtilen Çinli pick-up, dünya pazarlarında da satışa sunulacak.
JETTA
Volkswagen'in Çin'e özel yarattığı yeni markası Jetta, fuarda bir SUV bir de sedan model sergiledi.
SUV modelin, Skoda Kamiq ile aynı platformu paylaştığı ve söz konusu model ile benzer ölçülerde olduğu belirtiliyor.
INFINITI
Japon üretici Infiniti, elektrikli sportif sedan konsepti 'Q Inspiration' ile otomobil severlerin karşısına çıktı.
Otomobilin tasarım dilinin markanın önümüzdeki yıllarda üreteceği modellerde yer alması bekleniyor.
MG
Şangay merkezli SAIC tarafından satın alanınan MG, elektrikli modeli eZS'yi fuarda segiledi. 30 dakikada şarj olabilen model, 335 km menzil sunuyor.
MERCEDES-BENZ
Alman üreticinin bir süredir beklenen kompakt SUV modeli GLB, üzerindeki örtüyü Şangay'da kaldırdı.
Üretim versiyonuna yakın bir konsept olarak tanıtılan modelde, fuara özel lastikler, tavana rayları ve koltuklar bulunuyor.
İç mekanı A ve B serilerindne tanıdık olan otomobilde, Mercedes'in yeni multimedya arayüzü M-BUX'a yer verileceği öğrenildi.
GLC ile GLA arasına konumlandırılan GLB, köşeli hatları ile arazi kullanımına daha uygun bir yapı sergiliyor.
Otomobil'in arkaya doğru alçalmayan tavanı iyi bir baş mesafesi değeri sunma amacı taşıyor.
GLB'de 7 kişiye kadar oturma kapasitesi sunuluyor.
MINI
2015 yılından bu yana satışta olan Clubman modelini makyajlayan Mini, hatchback versiyonuna benzer tasarım detaylarına kavuştu.
Otomobilin yenilenen ön yüzünün yanı sıra, hatchback versiyonda yer verilen İngiltere bayrağı efektli arka stoplara Clubman'da da yer verildiği görülüyor.
PORSCHE
Porsche'nin BMW X6'ya cevabı olan Cayenne Coupe, Şangay'da görücüye çıktı.
330 beygir gücünde 3 litrelik V6 benzinli bir motor seçeneği ile fuarda yer alan model, isteğe bağlı olarak 534 beygir gücünde turboşarjlı 4 litrelik V8 motor ile de alınabiliyor.
Otomobilin iç mekanında ise Cayenne ile önemli farklar bulunmuyor.
RENAULT
Renault'un şehir içi ulaşım geliştirdiği elektrikli otomobili K-ZE, katılımcıların beğenisine sunuldu.
250 kilometre menzil sunmasın hedeflenen otomobilin, Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın Çin'deki ortağı Dongfeng tarafından üretilmesi planlanıyor.
Fuardan sonra Çin'deki bayilerde yerini alacak otomobil, yıl içinde tüm dünyada satışa çıkacak.
TOYOTA
Japon üreticinin Türkiye'de de üretilen SUV modeli C-HR, fuarda elektrikli versiyonu ile bıoy gösterdi.
VOLKSWAGEN
Alman otomobil devi Volswagen'in Tesla Model X ile rakabet için geliştirdiği elektrikli SUV modeli ID. Roomzz, Şangay'da otomobil meraklılarının beğenisine sunuldu.
Markanın bugüne kadar tanıttığı en büyük elektrikli model olan ID. Roomz'un öncelikle Çin ve Kuzey Amerika pazarlarında satılacağı belirtiliyor.
7 kişilik oturma kapasitesi sunan model, Touareg'ten 114 mm daha uzun yapıdayken, 72 mm daha fazla aks mesafesi sunuyor.
Kayar kapılara sahip otomobilde, dördüncü seviye otonom sürüşe yer verileceği de edinilen bilgiler arasında.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.