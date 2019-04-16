Şangay Otomobil Fuarı kapılarını açtı

Çin'in Şangay kentinde düzenlenen ülkenin en büyük otomobil fuarı kapılarını açtı. Beklendiği üzere Çinli markaların gövde gösterisine dönüşen etkinlikte, diğer ülkelerden katılan üreticiler de en son yeniliklerini sergilediler. Elektrikli konsept modellerin öne çıktığı Şangay'da boy gösteren tüm yeni modellere, gelin birlikte bakalım