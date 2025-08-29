Habertürk
        SANİYE SANİYE SON DEPREMLER LİSTESİ 30 AĞUSTOS: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile biraz önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 30 Ağustos Cumartesi: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de pek çok sarsıntı yaşanıyor. Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son depremler listesi 30 Ağustos Cumartesi verileri ile bugün gerçekleşen depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü öğrenilebiliyor. İşte, 30 Ağustos Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Giriş: 29.08.2025 - 07:37 Güncelleme: 30.08.2025 - 00:18
        Türkiye’de meydana gelen küçük büyük tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularının yanıtlarına Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi üzerinden ulaşıyor. İşte, 30 Ağustos 2025 son depremler listesi...

        KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 00:17’de Kahramanmaraş Göksun merkezli bir deprem meydana geldi.

        3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        29 AĞUSTOS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2025-08-29 16:30:06 39.20694 28.17583 10.2 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-08-29 00:17:45 38.125 36.65306 7.0 ML 3.0 Göksun (Kahramanmaraş)

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

