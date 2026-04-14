Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 18 tutuklama
Şanlıurfa merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden 18'i tutuklandı
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları ve finans sağladıkları iddiasıyla Şanlıurfa merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 36 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
AA'nın haberine göre; Adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 7 Nisan'da terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları ve finans sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik Şanlıurfa, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, Aydın, Samsun ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alınmıştı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.