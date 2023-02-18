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Şanlıurfa'da fahiş kira ve ev taşıma ücretlerine sıkı denetim: 7 emlakçıya ceza

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki yıkıcı deprem nedeniyle 40 binden fazla insan hayatını kaybederken, birçok bina da hafif ve ağır hasar gördü. Evi hasar gören vatandaşlar sağlam daireler ararken, Şanlıurfa'da 7 emlakçıya fahiş kira artışı yaptığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. Nakliye ve taşıma ücretlerine de ücret sınırlaması getirildi.

Şanlıurfa'da fahiş kira ve ev taşıma ücretlerine sıkı denetim: 7 emlakçıya ceza
DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Şanlıurfa'da 7 emlakçıya fahiş kira artışı yaptığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. Yüksek fiyattan kiraya verilen evlerin 2 yıl boyunca mühürleneceği kaydedilirken, fahiş ev taşıma ücretine de sınırlama getirildi.

340 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa´da, depremde evleri yıkılan ve hasarlı olan aileler, sağlam evlere taşınıyor. Ev bulmakta zorluk çeken vatandaşlar, fahiş kira artışları nedeniyle zor durumda kalıyor. Bazı ev sahibi ve emlakçıların 5 ila 13 bin lira arasında kira, 6 ile 1 yıllık da depozito istemesi üzerine Şanlıurfa Valiliği harekete geçti. Valilik, mağdur edilen vatandaşların 175 telefon hattını araması durumunda kira artışı yapan veya evinden kiracıyı çıkaran ev sahibine cezai işlemin yan sıra evlerinin 2 yıl boyunca mühürleneceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde ekipler, kent genelinde kira artışlarının yaşandığına dair ihbarlar üzerine emlak ofislerinde denetleme ve incelemelerde bulundu. Ekipler, 15 emlak ofisinde fiyat denetimi yaptı. Fahiş kira artışında bulunduğu tespit edilen 7 emlak ofisine idari para cezası uygulandı. Yine fahiş fiyatına evlerini kiralayanların evi 2 yıl mühürlenecektir" denildi.

NAKLİYE ÜCRETLERİNE SINIRLAMA GETİRİLDİ

Depremi fırsat bilen nakliye ve taşıma ücretlerine fahiş fiyat isteyen firmalara yönelik de ücret sınırlaması getirildi. Belirlenen sınırı aşan firmalara işlem uygulanacağı açıklandı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada, "İlçe içerisinde ev taşıma ücreti maksimum 6 bin TL, İlçeler arasında maksimum 8 bin TL´dir. Ev taşıma asansör bedeli bin TL olarak sınırlandırılmıştır. Ekiplerimiz, denetimlerini gerçekleştiriyor. Bu düzenleme dışına çıkan firmalara gerekli işlemler uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

Çevre illerden gelen depremzedelere yönelik Harran´da konteyner kentte incelemede bulunan Vali Ayhan, buradaki eksikliklerin tamamlanması için çalışmalara başlandığını kaydetti.

Fotoğraf: DHA

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