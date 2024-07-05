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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da girdiği sulama kanalında boğuldu | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da girdiği sulama kanalında boğuldu

        Şanlıurfa'da sıcak havadan bunalıp girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan İzzet Başgök (29), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 20:16 Güncelleme: 05.07.2024 - 20:17
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        Serinlemek için girdiği kanalda boğuldu
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        Şanlıurfa'daki olay, gündüz saatlerinde Şeyh Çoban Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sıcak havadan bunalan İzzet Başgök, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Başgök, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye dalgıç polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Dalgıç polisler tarafından yapılan arama sonucunda, Başgök’ün cansız bedeni, Kısas Mahallesi yakınlarda bulundu. Kanaldan çıkarılan Başgök’ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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