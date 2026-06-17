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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

        Şanlıurfa Birecik'te iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 05:36 Güncelleme:
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        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
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        Kaza, Birecik-Suruç D-400 karayolunun Yanaloba mevkisinde meydana geldi. Duygu Altun (38) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Baran Yılmaz (21) idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

        DHA'nın haberine göre, kazanın şiddetiyle her iki araç da demir yığını haline dönüştü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Hasan Ataş (80) ve Ayşe Ataş’ın (89) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan Mediha Yılmaz (45), Melisa Yılmaz (15), Berfin Gül (20), Zöhre Abbas (38), Duygu Altun (37), Canan Altunışık (33), Seyfi Baran Yılmaz (25) ve İran asıllı olduğu öğrenilen Zohreh Abbasnejadchetabi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Suruç ve Birecik Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Ekiplerin çalışması sırasında bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından ölenlerin cenazeleri de hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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