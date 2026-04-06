Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, kaza sabah erken saatlerde Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi çevreyolu kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil ile plakası henüz öğrenilemeyen başka bir otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgeye UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan 7 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Adnan Felhan ve İsmail Felhan hayatını kaybederken diğer 5 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.