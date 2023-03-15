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Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden 1 kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte etkili olan sağanak nedeniyle, Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımının su baskınına uğradığını belirterek, "Hemen hızlı müdahale edilerek deplase edildi. Ve şu anda bodrum katları temizlenmekte. Orada 25 hastamız vardı, onların her birinin sağlıklı bir şekilde diğer hastanelere nakilleri gerçekleştirildi, şu an bir olumsuzluk yoktur." dedi

Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
AA

Kentte akşam etkisini artıran sağanak nedeniyle Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri başta olmak üzere kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.

Trafikte aksamaların yaşandığı kentte, bazı evlerden gelen su baskını ihbarlarına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.

Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Hasan Özdemir'in yaşadığı binanın duvarının çökmesi sonucu sokakta biriken su evin içine doldu. Ekiplerin suyu tahliye etmek için çalışma yaptığı evdeki eşyalar hasar gördü.

Özdemir, gazetecilere, yağmurdan dolayı duvarın yıkılmasıyla evine giren suyun daha sonra komşularının evine de gittiğini söyledi.

Öte yandan Akçakale ilçesinde arazide bulunduğu sırada çevresine yıldırım isabet eden Ömer Oturan, hastaneye kaldırıldı.

Oturan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağanağın yol açtığı olumsuzlukları bertaraf etmek için kurum amirleriyle sahada çalışma yürüttüklerini belirtti.

HASTALAR BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Bu arada Şanlıurfa Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yoğun bakım servisi şiddetli sağanak yağıştan etkilenmiş olup, serviste tedavi gören hastalarımız başka hastanelere sevk edilmiştir. Bu konuda gerekli tüm tedbirlerimiz alınmıştır."

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise kentte meydana gelen yoğun yağış sebebiyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. katındaki "Çocuk Yoğun Bakımda" su seviyesinin yükseldiğinin gözlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Su seviyesi yükselmeye başladığından itibaren hastaların ivedilikle Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulanslarla sevki gerçekleştirilmiştir. Hasta nakli sırasında herhangi bir sağlık sorunu yaşanmamıştır.
Yoğun bakımda su tahliye çalışmaları devam etmektedir. Sağlık çalışanlarımız yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halindedir. Olayda herhangi bir cihaz da zarar görmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kentte etkili olan yağış sonrası sahada incelemelerde bulunan Vali Ayhan, daha sonra Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) alınan tedbirler ve sahada yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldı.

Vali Ayhan, AA muhabirine, Şanlıurfa'nın son yılların en yoğun yağışını aldığını ifade ederek, "Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını bugün aldı, yarın da bekliyoruz. Urfa'nın yıllık yağış ortalaması 450 kilogram, sadece iki gündeki toplam yağış miktarı neredeyse 150 kilogram. Mart ayında yıllık ortalama yaş miktarı 57 kilogram, sadece bugünkü yağış miktarı 77 kilogram, dolayısıyla büyük bir yağışın olduğunu ve genel hayata etkilerini de buradan görebilmekteyiz. Bunun da yansımaları oldu, gerek trafik akışısın etkilenmesi, bodrum katlarının su altında kalması, bazı kamu kurum ve kuruşlarının etkilenmesi çiftçilerimizin etkilenmesi vesaire. Ama şu anda gece on iki sahadaki çalışmalarımızı yaptık, sahayı gezdik. Tüm kurumlarımızla büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, karayolları, DSİ ve ilgili tüm birimlerimiz, emniyet, jandarma şu an kriz merkezinde sahadayı takip ediyoruz. Gece boyu takip edeceğiz." dedi.

Gece boyunca yağışların artarak devam etmesinin beklendiğini aktaran Vali Ayhan, eğitim ve öğretime bir gün ara verdiklerini söyledi.

Ayhan, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını isteyerek, "Tabii bu yağış arttıkça da özellikle Harran bölgesindeki yerleşim yerlerinin olsun, tarımsal arazilerin de bir risk altında olduğunu da söyleyebilirim. Bu konuda DSİ'miz ve ilgili birimlerimiz teyakkuzda hazır beklemekte. Tabii bazen insan iradesini aşan bir durum olduğunu da söylemek istiyorum. Ama biz elimizden geldiği kadar tüm kurumlarımızda birlikte bu süreci. İnşallah sağlıklı bir şekilde kazasız belasız gidereceğimi söyleyebilirim. Tabii bu yağmur rahmettir. Bu rahmetin de bu tür zahmetli taraflarda olabilmekte. İnşallah zahmetli tarafın da en az sıkıntıyla hep birlikte atlatacağız. Vatandaşlarımız tedbirli olsunlar, dikkatli olsunlar, araç trafiği çok yoğun olmasın diye yarın okullarımızı da tatil ettik." ifadelerini kullandı.

"25 HASTANIN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE DİĞER HASTANELERE NAKLİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Vali Ayhan, devletin bütün kurumlarının teyakkuzda olduğunu, şu ana kadar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ŞUSKİ) binin üzerinde ihbar geldiğini ve bunun 300'ünün giderildiğini geriye kalanların da sabaha kadar tamamlanmasını amaçladıklarını söyledi.

Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin de şiddetli yağışlardan etkilendiğini belirten Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Eyyübiye Eğitim Araştırma Hastanemiz özellikle yoğun bakım servisi su altında kaldı. Hemen hızlı müdahale edilerek deplase edildi. Ve şu anda bodrum katları temizlenmekte. Orada 25 hastamız vardı, onların her birinin sağlıklı bir şekilde diğer hastanelere nakilleri gerçekleştirildi, şu an bir olumsuzluk yoktur."

Vali Ayhan, bir kişinin su baskını nedeniyle olumsuz etkilendiğini hastanede tedavisinin devam ettiğini ve sağlık durumunun da iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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