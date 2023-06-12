Şanlıurfa'da yurtta kalan depremzedeler konteynere geçecek

Ayhan, konteynerlere afetzedelerin bir haftaya kadar alınmasının planlandığını vurgulayarak, "Bir yandan konut inşaatlarımız devam ediyor diğer taraftan da konteyner hazırlıklarımız bitme aşamasına geldi. Vatandaşlarımızın nakdi ödemeleri bir taraftan yapılıyor. Köylerdeki konteynerler için de hızlı bir şekilde hummalı bir şekilde gereği yapılıyor. Dolayısıyla hamdolsun Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatları doğrultusunda AFAD Başkanımızla koordineli bir şekilde ilimizde de diğer illerle birlikte süreç sağlıklı bir şekilde yürütülmektedir" diye konuştu.