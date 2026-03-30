        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir tanker ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yabancı uyruklu 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı

        Giriş: 30.03.2026 - 10:28 Güncelleme:
        Zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir tanker ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yabancı uyruklu 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi ise aynı kazada yaralanan Şırnak İl Sağlık Müdürlüğünde görevli sağlık çalışanı yaptı.

        OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Edinilen bilgiye göre, kaza Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu kırsal Yuvacık Mahallesi yakınlarında yaşandı. Gaziantep istikametinden Şanlıurfa istikametine ilerlemekte olan iki otomobil ile asfalt malzemesi yüklü tanker çarpıştı. Kaza nedeniyle bölgeye UMKE ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada Yezen Musağli isimli 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi aynı kazada yaralanan Şırnak İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Güler S. yaptı.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Şanlıurfa 112 Komuta Merkezi'nin talimatlarıyla yaralıları araçlardan çıkartan Güler S., ekipler gelene kadar müdahalede bulundu. Kazada yaralanan yabancı uyruklu Muhammed Nur M., Rıdna M., Retal Nur M. ile Türkan S., ambulanslarla Şanlıurfa ve Birecik'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralılara müdahale eden sağlık çalışanı ise, en son ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, sağlık çalışanı Güler S.'nin ise durumunun ağır olmasına rağmen hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Evimde dul kadın istemiyorum" dedi, eşyaları attı!

        İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre kiracısı Ç.O.'dan 40 bin lira kira isteyen Dursun G., anlaşamamaları üzerine eve izinsiz girip eşyaları sokağa attı. Yaşananları anlatan Ç.O., "Evime anahtarı değiştirip girmiş. Şikayetçi oldum. Benden 40 bin lira kira istiyor ben de bunu veremeyeceğim için istemiyo...
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        Seda Sayan'dan tepki
        Seda Sayan'dan tepki
        "Bodrum' beni bozdu"
        "Bodrum' beni bozdu"
        Emekliler için emlak vergisi rehberi
        Emekliler için emlak vergisi rehberi
        Müziği sevenler de sevmeyenler de bunları bilmeli!
        Müziği sevenler de sevmeyenler de bunları bilmeli!
        İşte uykusuzluğun arkasındaki gizli nedenler!
        İşte uykusuzluğun arkasındaki gizli nedenler!
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!