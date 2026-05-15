        Şanlıurfa haberleri: Lise öğrencisi kalp krizine yenildi | Son dakika haberleri

        Lise öğrencisi kalp krizine yenildi

        Şanlıurfa'da kahreden bir olay yaşandı. Kentin Ceylanpınar ilçesinde okulun bahçesinde top oynayan 14 yaşındaki lise öğrencisi Menderes Durmuş kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 14:06 Güncelleme:
        Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde okulun bahçesinde top oynayan 14 yaşındaki 9’uncu sınıf öğrencisi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandı. Arkadaşları ile birlikte okulun bahçesinde top oynayan 14 yaşındaki 9’uncu sınıf öğrencisi Menderes Durmuş, aniden fenalaşarak yere yığıldı.

        Arkadaşlarının haber vermesi üzerine koşarak gelen öğretmenleri, yaptıkları kontrolde nabzının durduğunu fark etti. Sağlık ekiplerine haber veren okul yönetimi, kalp masajı yaparak nabzının tekrar atmasını sağlamaya çalıştı.

        Olay yerine giden sağlık ekipleri, Durmuş’u ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine götürdü. Doktorların müdahale ettiği öğrenci, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Menderes Durmuş’un okulunda büyük hüzün yaşandı. Okul yönetimi sosyal medyada bir paylaşım yaparak "Acımız tarifsiz" ifadelerini kullandı. Cenaze otopsi için morga kaldırılırken kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.

