Şanlıurfa'da hastane yolundaki hamile kadın ambulansta doğum yaptı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hastane yolundaki hamile kadın ambulansta doğum yaptı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağlık ekiplerince Büyükçaylı Mahallesi'nden alınan hamile Türkan Mor'un sancıları Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürülürken arttı.
Mor, acil tıp teknisyeni Büşra Nur Çulcu ve paramedik Ebru İlgen'in müdahalesiyle ambulansta doğum yaptı.
Güvenli şekilde hastaneye teslim edilen anne ile bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
