Müslüman alemi için bin aydan daha kıymetli olarak nitelendirilen Ramazan ayı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Şanlıurfa Ramazan İmsakiyesi 2023 de bu vesileyle araştırılmaya başlandı. 23 Mart Perşembe günü ilk orucunu tutacak olan vatandaşlar arama motorlarında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile Şanlıurfa iftar ve sahur vakitlerini öğrenmek istiyor. İşte Şanlıurfa iftar ve sahur vakitleri…

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