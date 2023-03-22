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Şanlıurfa İmsakiye Diyanet 2023: Şanlıurfa sahur vakti ve iftar saati kaçta? Şanlıurfa Ramazan İmsakiyesi

Müslüman alemi için en kıymetli ay olan Ramazan Ayı için sayılı günler kaldı. Müslümanların heyecanla beklediği Ramazan ayında oruçlar tutulacak, zekatlar verilecek, gereken ibadetler yerine getirilecek. Peki, ilk sahura kaçta kalkılacak ve iftar vakti ezanı kaçta okunuyor? Şanlıurfa iftar vakti ne zaman? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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  • Şanlıurfa İmsakiye Diyanet 2023: Şanlıurfa sahur vakti ve iftar saati kaçta? Şanlıurfa Ramazan İmsakiyesi

    Müslüman alemi için bin aydan daha kıymetli olarak nitelendirilen Ramazan ayı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Şanlıurfa Ramazan İmsakiyesi 2023 de bu vesileyle araştırılmaya başlandı. 23 Mart Perşembe günü ilk orucunu tutacak olan vatandaşlar arama motorlarında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile Şanlıurfa iftar ve sahur vakitlerini öğrenmek istiyor. İşte Şanlıurfa iftar ve sahur vakitleri…

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  • Şanlıurfa İmsakiye Diyanet 2023: Şanlıurfa sahur vakti ve iftar saati kaçta? Şanlıurfa Ramazan İmsakiyesi

    2023 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    2023 yılında idrak edilecek olan Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayacak ve 20 Nisan 2023 Perşembe günü sona erecek.
  • Şanlıurfa İmsakiye Diyanet 2023: Şanlıurfa sahur vakti ve iftar saati kaçta? Şanlıurfa Ramazan İmsakiyesi

    2023 RAMAZAN'DA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?

    Hicri Takvim'de aylar bazen 29 bazen de 30 gün sürebilmektedir. Buna göre; 2023 yılı yani bu seneki Ramazan Ayı için oruçlar 29 gün boyunca tutulacak. 
  • Şanlıurfa İmsakiye Diyanet 2023: Şanlıurfa sahur vakti ve iftar saati kaçta? Şanlıurfa Ramazan İmsakiyesi

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 

    20 Nisan Perşembe Arife günü

    21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün

    22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün

    23 Nisan Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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