        Şanlıurfa merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu: 36 gözaltı

        Şanlıurfa merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu: 36 gözaltı

        Şanlıurfa merkezli 8 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı. Diğer 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 09:58 Güncelleme:
        8 ilde DEAŞ operasyonu: 36 gözaltı

        Şanlıurfa merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        36 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        AA'daki habere göre; Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları ve finans sağladıkları iddiasıyla Şanlıurfa merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 36 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        18 KİŞİ TUTUKLANDI

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 7 Nisan'da terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları ve finans sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik Şanlıurfa, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, Aydın, Samsun ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alınmıştı.

