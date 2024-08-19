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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ümraniyespor Şanlıurfaspor: 3 - Ümraniyespor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Şanlıurfaspor: 3 - Ümraniyespor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Şanlıurfaspor, evinde Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti. Reagy Ofosu, Tomislav Glumac (k.k) ve Atakan Aybastı'nın golleriyle galip gelen Şanlıurfaspor, puanını 3'e yükseltti. Ümraniyespor ise haftayı 3 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 00:27 Güncelleme: 19.08.2024 - 00:27
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        Şanlıurfaspor, evinde zorlanmadı!
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        Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Şanlıurfaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Şanlıurfaspor oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 3'te Reagy Ofosu, 18'de Tomislav Glumac (k.k) ve 90. dakikada Atakan Aybastı attı. Ümraniyespor'un tek golünü 76. dakikada Mehmet Ali Büyüksayar kaydetti.

        Bu sonucun ardından Şanlıurfaspor puanını 3'e yükseltirken, Ümraniyespor ise 3 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Şanlıurfaspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Ümraniyespor, MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek.

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