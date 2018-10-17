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Şans Topu çekilişi 17 Ekim: MPİ Şans Topu çekilişi saat kaçta ne zaman?

Şans Topu çekilişi 17 Ekim çarşamba günü en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki; Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılacak çekilişin saat kaçta? İşte, "Sayısal Loto çekilişi saat kaçta, ne zaman?" sorusunun cevabı...

17.10.2018 - 13:04 | Güncelleme:

Şans Topu çekilişi, her hafta olduğu gibi bu hafta da Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından gerçekleştirilecek. Çekiliş öncesi şans oyunu tutukunları 17 Ekim Şans Topu çekilişinin saatini araştırıyor. Peki; Şans Topu çekilişi saat kaçta ne zaman? İşte, MPİ "Şans Topu çekilişi ne zaman?" sorusunun cevabı...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? (17 EKİM)

Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi MPİ'nin Ankara Balgat'taki binası çekiliş salonunda saat 21.15'te gerçekleşecek. Çekiliş, MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak. Şans Topu çekilişinin hemen ardından 17 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları da belli olmuş olacak.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun geçtiğimiz haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 179 bin 597 lira 50'şer kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun geçtiğimiz haftaki çekilişinde 5 bilen 42 kişi, bin 710 lira 55'er kuruş; 4 artı 1 bilen 239 kişi, 300 lira 90'ar kuruş; 4 bilen 3 bin 502 kişi, 27 lira 35'er kuruş; 3 artı 1 bilen 6 bin 414 kişi, 19 lira 5'er kuruş; 3 bilen 90 bin 468 kişi, 3 lira 70'er kuruş; 2 artı 1 bilen 51 bin 806 kişi, 6 lira 55'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 156 bin 208 kişi 4 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponlar Eskişehir'in Odunpazarı, Kırklareli'nin Lüleburgaz, İzmir'in Karaburun ve Torbalı ilçelerinden yatırıldı.

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