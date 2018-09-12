Şans Topu çekilişi için son hazırlıklar yapılıyor. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Ankara'daki binasında gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde geçen 3 hafta üst üste 5+1 bilen çıkmayan büyük ikramiye devretmiş ve 1 milyon 411 bin lirayı bulmuştu. Şans Topu çekilişine dair detaylar haberimizde.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri MPİ tarafından Ankara'da gerçekleştiriliyor. Saat 21.15'te yapılan çekilişi MPİ'nin resmi internet sitesi olan www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Kazandıran numaralarla birlikte ikramiye bilgileri de 15-20 dakika içerisinde www.mpi.gov.tr adresi üzerinden yayınlanıyor.

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 5 EYLÜL: 05 - 15 - 22 - 33 - 34 + 02

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) 5 Eylül akşamı saat 21.15'te gerçekleştirdiği Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Çekiliş sonuçlarına göre bu haftada 5+1 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye 1 milyon 411 bin lira bu haftaya devretti. Şans Topu'nun diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

5+1 bilen kişi sayısı : 2. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.411.725,98 TL 5 bilen kişi sayısı : 14 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.210,00 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 169 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 432,25 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.755 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 35,35 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 5.283 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 23,45 TL 3 bilen kişi sayısı : 80.774 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,20 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 49.670 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,90 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 167.333 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,90 TL

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