Şans Topu çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılacak Şans Topu çekilişi için kuponlarını satın alan vatandaşlar sonuçların açıklanacağı saati araştırıyor. Peki, Şans Topu çekilişi ne zaman? Şans Topu ne zaman, saat kaçta çekiliyor? İşte 25 Temmuz Şans Topu çekilişinin detayları...

ŞANS TOPU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te başlayacak. Çekilişi anlık takip etmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden çekiliş saatinden itibaren çekiliş bitene kadar canlı yayını izleyebilecek.

Şans Topu sonuçları, en geç yarım saat içerisinde çekiliş bilgileri ile birlikte Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

BİR ÖNCEKİ HAFTA ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan 18 Temmuz 2018 tarihli 892. hafta çekilişinde şanslı numaralar 08 - 14 - 16 - 28 - 34 + 10 olarak belirlenmişti. 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye olan 722 bin 947 lira 96 kuruş 25 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek çekilişe devretti.

Öte yandan 5 bilen 20 kişi 3 bin 615 lira 5'er kuruş, 4+1 bilen 224 kişi 323 lira 15'er kuruş, 4 bilen 2 bin 763 kişi 34 lira 90'ar kuruş, 3+1 bilen 6 bin 270 kişi 19 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 80 bin 878 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2+1 bilen 58 bin 86 kişi 5 lira 90'ar kuruş, 1+1 bilen 194 bin 843 kişi ise 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

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