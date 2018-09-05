Şans Topu çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Her hafta hayalleri süsleyen Şans Topu'nun 899. hafta çekilişi için kuponlarını satın alan vatandaşlar, sonuçlar için bekleyiş içinde. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılacak Şans Topu çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte 5 Eylül Şans Topu çekilişinin detayları...

ŞANS TOPU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR? 5 EYLÜL



Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te başlayacak. Çekilişi anlık takip etmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden çekiliş saatinden itibaren çekiliş bitene kadar canlı yayını izleyebilecek.

Şans Topu sonuçları, en geç yarım saat içerisinde çekiliş bilgileri ile birlikte Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

BİR ÖNCEKİ HAFTA ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu'nun 29 Ağustos 2018 tarihli 89. hafta çekilişinde şanslı numaralar 11 - 16 - 18 - 22 - 31 + 04 olarak belirlendi.

Şans Topu'nun bu haftaki çekiliş sonuçlarına göre 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye olan 682 bin 366 lira 60 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişte 5 bilen 25 kişi 2 bin 729 lira 70'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 209 kişi 326 lira 55'er kuruş, 4 bilen 2 bin 954 kişi 30 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 436 kişi 18'er lira, 3 bilen 81 bin 680 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 58 bin 657 kişi 5 lira 40'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 185 bin 884 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

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