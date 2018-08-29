Şans Topu çekilişi için heyecan başladı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam 898. kez yapılacak Şans Topu çekilişinde, kazandıran numaraların neler olacağı büyük ikramiye hayali kuranlar tarafından merak ediliyor. Şans Topu'nda geçen hafta Eskişehir Tepebaşı'ndan 1 kişi 5+1 bilerek tek başına 498 bin 454 liralık ikramiyenin sahibi oldu. İşte bu akşam Şans Topu çekilişinin yapılacağı saat...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından her Çarşamba günü gerçekleştirilmektedir. Saat 21.15'te başlayan çekiliş yaklaşık yarım saat içerisinde tüm detaylarıyla Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde vatandaşların bilgisine sunuluyor.

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 22 AĞUSTOS

02 - 11 - 13 - 19 - 32 + 11

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun geçen haftaki çekilişinde 5 bilen 12 kişi, 4 bin 154 lira 50'şer kuruş; 4 artı 1 bilen 212 kişi, 235 lira 20'şer kuruş; 4 bilen 2 bin 45 kişi, 32 lira 60'ar kuruş; 3 artı 1 bilen 4 bin 917 kişi, 17 lira 35'er kuruş; 3 bilen 62 bin 445 kişi, 3 lira 70'er kuruş; 2 artı 1 bilen 43 bin 105 kişi, 5 lira 50'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 132 bin 311 kişi, 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 661 bin 513 lira 50 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 662 bin 335 lira 78 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 369 bin 225 lira 22 kuruş aktarıldı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ