Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Geçen hafta 2 talihlinin 1 buçuk milyon liralık ikramiyenin sahibi olduğu Şans Topu'nda bu haftaki sonuçlar büyük bir merakla beklendi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Ankara'daki binasında saat 21.15'te Şans Topu çekilişini yaparak şanslı rakamları belirledi. İşte 26 Eylül Şans Topu sonuçları.

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 26 EYLÜL: 20 - 23 - 25 - 29 - 30 + 3

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Sonuçlara göre ikramiye bilgileri belli olur olmaz detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

5+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 5 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 4+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 4 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 3+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 3 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 2+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 1+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 19 EYLÜL

Şans Topu oyununun geçen haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 1 milyon 510 bin 165 lira 5'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. 5 bilen 22 kişi 3 bin 803 lira 80'er kuruş, 4 artı 1 bilen 201 kişi 416 lira 55'er kuruş, 4 bilen 2 bin 892 kişi 38 lira 60'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 97 kişi 23 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 89 bin 316 kişi 4 lira 35'er kuruş, 2 artı 1 bilen 56 bin 425 kişi 7 lira ve 1 artı 1 bilen 187 bin 5 kişi 4 lira ikramiye aldı.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 4 milyon 972 bin 951 lira 15 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 111 bin 737 lira 5 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 619 bin 880 lira aktarıldı.

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