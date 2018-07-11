Şans Topu sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz hafta 5+1 bilen çıkmayınca 741 bin 431 lira bu haftaya devretmişti. Devir işleminin gerçekleşmesi ile birlikte çekilişe ilgi gösteren vatandaşlar sonuçları merak ediyor. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında saat 21.15'te başlayan çekilişin sonuçları duyuruldu. Çekiliş öncesi ise dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 3 milyon 395 bin 740 lira, büyük ikramiye turarı ise 1 milyon 537 bin 724 lira olarak açıklandı. Peki, bu haftaki Şans Topu sonuçlarına göre şanslı numaralar neler? İşte 11 Temmuz Şans Topu sonuçları sorgulama...

ŞANS TOPU SONUÇLARI (11 TEMMUZ 2018)

11 Temmuz 2018 Şans Topu sonucu: 17 - 24 - 26 - 33 - 34 + 11

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 537 bin 724 lira 55'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 23 kişi 3 bin 462 lira 50'er kuruş, 4 artı 1 bilen 244 kişi 326 lira 50'er kuruş, 4 bilen 3 bin 296 kişi 32 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 676 kişi 17 lira 70'er kuruş, 3 bilen 94 bin 758 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 69 bin 741 kişi 5 lira 45'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 217 bin 459 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 395 bin 740 lira 45 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 57 bin 518 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 589 bin 846 lira 41 kuruş aktarıldı.

Büyük ikramiyenin isabet ettiği kuponun, İstanbul'un Esenyurt ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

BİR ÖNCEKİ HAFTA ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan 4 Temmuz 2018 tarihli çekilişinde şanslı numaralar 08 - 15 - 16 - 30 - 31 + 09 olarak belirlenmişti. 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye için 1. devir gerçekleşti. Öte yandan, 5 bilen 26 kişi 2 bin 851 lira 90'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 221 kişi 335 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 23 kişi 32 lira 75'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 77 kişi 20 lira 45'er kuruş, 3 bilen 82 bin 632 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 58 bin 240 kişi 5 lira 95'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 189 bin 932 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.