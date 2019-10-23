Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) gerçekleştirdiği çekilişle birlikte belli oldu. İki farklı küreden çekilen toplarla belirlenen rakamlardan 5+1'i tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Şans Topu'nda geçen hafta Ankara, İstanbul Küçükçekmece / Kağıthane / Avcılar, İzmir Karabağlar, Kocaeli İzmit, Kütahya Tavşanşılı'dan 5+1 bilen 7 kişi 400.498,75 TL'lik büyük ikramiyenin tek sahibi oldu. İşte Şans Topu çekilişine dair detaylar...
MPİ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 16 EKİM 2019: 10-14-16-29-26+11
ŞANS TOPU HAKKINDA
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;
(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
MPİ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 16 EKİM 2019: 3 - 11 - 17 - 23 - 31 + 5
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / KEÇİÖREN - İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE - İSTANBUL / KAĞITHANE - İSTANBUL / AVCILAR - İZMİR / KARABAĞLAR - KOCAELİ / İZMİT - KÜTAHYA / TAVŞANLI
|5+1 bilen kişi sayısı :
|7
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|400.498,75 TL
|5 bilen kişi sayısı :
|75
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|1.304,55 TL
|4+1 bilen kişi sayısı :
|556
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|234,65 TL
|4 bilen kişi sayısı :
|5.675
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|28,80 TL
|3+1 bilen kişi sayısı :
|10.413
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|18,85 TL
|3 bilen kişi sayısı :
|121.745
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3,50 TL
|2+1 bilen kişi sayısı :
|76.574
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|5,55 TL
1+1 bilen kişi sayısı :
238.485
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
3,40 TL
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