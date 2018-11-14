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Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları 14 Kasım sorgulama

Şans Topu sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiye Adana ve Erzurum'a gitmişti. Gözler bu hafta Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılan Şans Topu çekilişi sonuçlarına çevrildi. İşte, MPİ Şans Topu sonuçları 14 Kasım

14.11.2018 - 21:22 | Güncelleme:

Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba günü Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılıyor. Çekiliş gününün gelmesi nedeniyle bu hafta çarşamba yani Şans Topu 14 Kasım çekiliş sonuçları, şans oyunu tutkunları tarafından sorgulanıyor? İşte, Şans Topu sonuçları 14 kasım Çarşamba...

ŞANS TOPU SONUÇLARI 14 KASIM

Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan çekilişin hemen ardından belli oldu. Çekiliş, Milli Piyango İdaresi MPİ'nin Ankara Balgat'taki binası çekiliş salonunda gerçekleşti. Noter huzurundaki çekiliş MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlandı.

İşte MPİ Şans Topu sonuçları 14 Kasım: 13 - 14 - 23 - 26 - 27 + 14

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / ÇANKAYA - TEKİRDAĞ / ÇORLU

5+1 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 349.098,15 TL
5 bilen kişi sayısı : 13 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.371,35 TL
4+1 bilen kişi sayısı : 171 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 408,50 TL
4 bilen kişi sayısı : 2.551 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 36,50 TL
3+1 bilen kişi sayısı : 5.575 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 21,30 TL
3 bilen kişi sayısı : 78.326 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,15 TL
2+1 bilen kişi sayısı : 52.563 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,25 TL
1+1 bilen kişi sayısı :
 166.403 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,75 TL

ŞANS TOPU ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;
(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 7 KASIM: 8 - 16 - 21 - 23 - 32 + 13 

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Sonuçlara göre Adana Seyhan ve Erzurum Yakutiye'den iki kişi 5+1 bilerek büyük ikramiyeyi aralarında bölüştü. 

5+1 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 735.460,45 TL
5 bilen kişi sayısı : 28 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.733,80 TL
4+1 bilen kişi sayısı : 293 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 261,70 TL
4 bilen kişi sayısı : 3.774 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 27,05 TL
3+1 bilen kişi sayısı : 6.626 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 19,90 TL
3 bilen kişi sayısı : 95.997 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,70 TL
2+1 bilen kişi sayısı : 57.743 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,15 TL
1+1 bilen kişi sayısı :
 188.641 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,65 TL

 

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