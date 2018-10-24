Şans Topu sonuçları, her hafta olduğu gibi bu hafta da Çarşamba günü şans oyunu tutkunları tarafından araştırılıyor. Sonuçlar için gözler Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılacak çekilişe çevrildi. Peki; Şans Topu sonuçları ne zaman belli olacak? İşte MPİ 24 Ekim Şans Topu çekilişi ile ilgili detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI 24 EKİM

Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından saat 21.15'te gerçekleşecek. Milli Piyango İdaresi MPİ'nin Balgat'taki binası çekiliş salonunda gerçekleşecek olan çekiliş, MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Çekilişin hemen ardından Şans Topu 24 Ekim sonuçları haberimizde olacak.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi (MPİ) geçtiğimiz hafta çarşamba günü saat 21.15'te gerçekleştirilen Şans Topu çekilişini www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. 17 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye Balıkesir Edremit, İstanbul Ümraniye, İzmir Torbalı ve Kayseri Kocasinan'dan 4 kişi 178 bin 57 lira ikramiye kazandı.

Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

5+1 bilen kişi sayısı : 4 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 178.057,30 TL 5 bilen kişi sayısı : 18 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.957,35 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 271 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 263,00 TL 4 bilen kişi sayısı : 3.004 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 31,60 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 7.778 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,35 TL 3 bilen kişi sayısı : 86.638 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,85 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 72.075 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,70 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 218.184 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2,90 TL

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