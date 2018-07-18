Şans Topu sonuçları saat kaçta açılanacak? Her hafta çarşamba günleri gerçekleştirilen Şans Topu'nun 832. hafta çekilişi için geri sayım başladı. Büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar, çekiliş için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Şans Topu'nun bir önceki hafta çekilişinde 5+1 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki, Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? Şans Topu ne zaman çekiliyor? İşte 18 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçlarının detayları...

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından her Çarşamba günü gerçekleştirilmektedir. Saat 21.15'te başlayan çekiliş yaklaşık yarım saat içerisinde tüm detaylarıyla Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde vatandaşların bilgisine sunuluyor. Ancak, Sayısal Loto çekilişinin haftada iki kere yapılması kararının ardından ilk hafta çekilişi bugün yapılacak. Buna göre aynı gün içerisinde iki çekiliş yapılacağı için Şans Topu ve Sayısal Loto çekilişinin henüz hangi saatler aralığında yapılacağı bilinmiyor. Çekilişlerin 21.15'te başlayacağı tahmin ediliyor. Fakat aynı gün yapılacak iki tane farklı çekiliş nedeniyle saatlerde farklılık olabilir.

BİR ÖNCEKİ HAFTA ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun geçtiğimiz hafta yapılan 11 Temmuz 2018 tarihli çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 537 bin 724 lira 55'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Şanslı numaralar ise 17 - 24 - 26 - 33 - 34 + 11 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 23 kişi 3 bin 462 lira 50'er kuruş, 4 artı 1 bilen 244 kişi 326 lira 50'er kuruş, 4 bilen 3 bin 296 kişi 32 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 676 kişi 17 lira 70'er kuruş, 3 bilen 94 bin 758 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 69 bin 741 kişi 5 lira 45'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 217 bin 459 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 395 bin 740 lira 45 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 57 bin 518 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 589 bin 846 lira 41 kuruş aktarıldı.

Büyük ikramiyenin isabet ettiği kuponun, İstanbul'un Esenyurt ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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