Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Şantaj yaptı, öldürüldü! - Güncel haberler

        Şantaj yaptı, öldürüldü!

        Olay, Adana'da meydana geldi. Zoraki sevgililik ısrarı bir gencin mezara, bir babanın hapse girmesine yol açtı. Ayrılmak isteyen sevgilisine şantaj yapan genç, kızımın peşini bırak diyen babaya da aldırmadı. İnatlaşmanın sonu cinayetle bitti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 21:39 Güncelleme: 09.05.2024 - 21:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şantaj yaptı, öldürüldü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, Adana'da meydana geldi.

        Zoraki sevgililik ısrarı bir gencin mezara, bir babanın hapse girmesine yol açtı.

        Ayrılmak isteyen sevgilisine şantaj yapan genç, kızımın peşini bırak diyen babaya da aldırmadı.

        İnatlaşmanın sonu cinayetle bitti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #adana
        #adana haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Atina görüşmeden ne bekliyor?
        Atina görüşmeden ne bekliyor?
        Kadının darbedildiği anlar kamerada
        Kadının darbedildiği anlar kamerada
        Milli boksör yoğun bakımda
        Milli boksör yoğun bakımda
        Bursa'da silahlı kavga! 2 kardeş öldü
        Bursa'da silahlı kavga! 2 kardeş öldü
        "Doğuda inisiyatif Rusya'da"
        "Doğuda inisiyatif Rusya'da"
        Diyarbakır'da meydan savaşı gibi kavga
        Diyarbakır'da meydan savaşı gibi kavga
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        ABD basınından Netanyahu hakkında çarpıcı iddia
        ABD basınından Netanyahu hakkında çarpıcı iddia
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        X'e sert uyarı
        X'e sert uyarı
        İşte en çok aranan meslekler
        İşte en çok aranan meslekler
        İmza sayısında son durum ne?
        İmza sayısında son durum ne?
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor