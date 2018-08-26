Santos Laguna - Cruz Azul maçı öncesi rakamlar

Santos Laguna ve Cruz Azul, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü Meksika Liga MX Apertura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 02:00. Maç öncesi Santos Laguna 13 puanla 3. sırada, Cruz Azul 16 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Santos Laguna, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Cruz Azul son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 733 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Santos Laguna kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Cruz Azul sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Santos Laguna son hafta oynanan Necaxa maçında 1-2 kazandı.

Cruz Azul ise Queretaro maçında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Santos Laguna, 7 gol attı ve 2 gol yedi.

Cruz Azul, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cruz Azul 2 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ