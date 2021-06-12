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Müşteri ve çalışanlarını gizli kamera ile çekti! İğrenç olay!

Yalova'da, sahibi olduğu fotoğraf stüdyosuna yerleştirdiği gizli kamerayla kadın personel ile müşterilerini soyunurken görüntülediği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan İsmail Kayaaslan (43),indirim uygulanmadan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İĞRENÇ KAYIT! Son dakika: Müşteri ve çalışanlarını gizli kamera ile çekti - Haberler
Müşteri ve çalışanlarını gizli kamera ile çekti! İğrenç olay!
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DHA

Yalova'daki Fatih Caddesi´nde, bir fotoğraf stüdyosunun sahibi olan İsmail Kayaaslan (43),iddiaya göre, 2019 yılında çalışanları ile bazı müşterilerinin giyinip, soyundukları bölüme gizli kamera yerleştirdi. Kamerayı fark eden fotoğraf stüdyosu çalışanları, İl Emniyet Müdürlüğü´ne bildirdi.

4 AY SONRA ADLİ KONTROLLE SERBEST

DHA'da yer alan habere göre ihbarla fotoğraf stüdyosuna gelen ekipler, dijital materyallere el koydu. İsmail Kayaaslan ise gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Kayaaslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Hakkında `özel hayatın gizliliğini ihlal´ suçundan dava açılan İsmail Kayaaslan'ın Yalova 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi´nde tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Karar duruşmasına Kayaaslan katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği, bu suçu 5 kişiye karşı sesli ve görüntülü kayıtlarla işlediği gerekçesiyle İsmail Kayaaslan´ı 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANMADI

Mağdurların avukatı Yakup Taşçı, 'özel hayatın gizliliği' suçunun 1 ile 3 yıl hapis cezası olduğunu hatırlatarak, "2 yıl noktasında sayın mahkeme takdir gösterdi. Daha sonra bunun sesli ve görüntülü kayıtlarla özel yaşamın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle artırarak 4 yıla çıkardı ve 5 mağdurun olmasını da göz önünde bulundurarak, ceza kanunu açısından 'zincirleme suç' diyerek, 6 yıla çıkardı. Bu tür cinsel arzu ve isteklere dönük olarak, bu tür gizli çekim yapan kişi hakkında mahkeme 'iyi hal' indirimini uygulamadı. Bu umut verici bir durum" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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