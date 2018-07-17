İstanbul’da bir hafta önce Saralar grubuna yönelik düzenlenen operasyonda, ünlü DJ ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz da ifade verdi. İddialara göre Durmaz, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden bir kişiyi Sarallar grubununun bir üyesine şikayet ederek ‘Kulağını çeker misiniz?’ dedi. Ancak iddialara göre Sarralar grubundaki görüştüğü kişi, Durmaz’ın isteğini yerine getirmedi. Polis, teknik takibe takılan bu detayı şüpheliye sorunca, Durmaz emniyette gelerek, Saral üyesinin dediğini yapmadığına yönelik tanık ifadesi verdi.



Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri bir hafta önce Savaş S.’nin aralarında bulunduğu Sarallar grubuna 4 ilde operasyon yaptı. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.



KERİMCAN DURMAZ’IN İLGİNÇ GÖRÜŞMESİ



Emniyette götürülen Sarallar, grubu ile ilgili çok yönlü çalışma başlatıldı. Yapılan soruşturmalarda ilginç bir detay ortaya çıktı. Ünlü DJ ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın ismi soruşturma kapsamında yer aldı. İddialara göre Durmaz, sosyal medya profilinden biriyle tartıştı. Ve kendisine hakaretler eden bu kişiyi, Saralar grubunun bir üyesine şikayet ederek ‘Bu şahsın kulağını çeker misiniz?’ dedi.



DURMAZ İFADE VERDİ



Polis, soruşturmaya giren bu ayrıntıyı Sarralar grubunun üyesine sordu. Çete üyesi, Durmaz’ın kendisini aradığını doğraladığını ama olayı önemsemediğini söyledi. Çete üyesi, Durmaz’ın iddia ettiği kişiye herhangi bir kulak çekme işini yapmadığını belirtti. Bunun üzerine emniyet müdürlüğüne avukatı ile gelen Kerimcan Durmaz, ifade verdi. Durmaz, verdiği ifadesinde, kendisini sosyal medyada hakaret eden kişiyi Savaş S.’nin bir adamına söylediğini doğruladı. Durmaz, kendisinin söylemesine rağmen çete üyesinin şikayet ettiği kişiye herhangi bir şey yapmadığını söyledi. Durmaz, alınan ifadesinin ardından emniyetten ayrıldı.



11 AYRI SUÇLAMA BULUNUYOR



Gözaltında bulunanlar hakkında 11 ayrı suçlama bulunuyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Yapılan çalışmalarda; İlimiz genelinde “Tehdit”, “Yağma”, “Gasp”, “6136 SKM”, “Ruhsatsız Silah ve Mermi Ticareti”, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun kılma”, “Rüşvet Almak ve Vermek”, “Başkasına ait Kimlik Bilgilerinin Kullanılması”. “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme” ve “Hakaret” suçlarını işledikleri anlaşılan S.S. isimli şahsın liderliğindeki bir suç örgütüne yönelik 10.07.2018 günü İstanbul merkezli İzmir, Manisa ve Rize’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda (7) şahıs yakalanmış, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ve 128 adet fişek ele geçirilmiştir" denilmişti.

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