Şarampole devrilen otomobilde 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi. Araçta bulunan 6 kişi ekiplerin halatla müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı
Giriş: 27 Nisan 2026 - 01:53 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Murat A. idaresindeki otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 5'inci kilometresinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile Ramazan A. (22), Havva A. (21), Adem A. (58), Mahmut A. (29) ve Adem A. (2) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ekipler tarafından halat yardımıyla oldukları yerden çıkarılarak, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
