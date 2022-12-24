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Sarı kantaron çiçeği, Anadolu’da yaygın olarak binbirdelik otu, kan otu, püren, yara otu olarak anılır. Kantaron, Kuzey Amerika’nın doğusu ve Pasifik kıyıları da dahil dünyanın kuru, taşlı topraklarında ve güneş alan her yerde yaygın olarak bulunan çalımsı ve çok yıllık bir bitkidir. Sarı kantaron yüzyıllarca geleneksel tıpta tedavi edici olarak kullanılmış, bugün de halk arasında özellikle yara ilacı, mide ağrısı, kansızlık gibi hastalıklarda kullanılmaktadır. Peki sarı kantaron çiçeği hangi ayda toplanır? Kuru kantaron yağı nasıl yapılır? Bilmeyenler için sarı kantaron çiçeği ile ilgili tüm bilgiler…

Sarı Kantaron Çiçeği Ne Zaman Toplanır?

Sarı kantaron çiçeğinin toplanma zamanı bulunduğu bölgenin iklim koşullarına gör değişiklik göstermektedir. Sarı kantaron mayıs sonu haziran başı gibi çiçeklenmeye başlar. Bu yüzden en uygun toplanma dönemi yaz mevsimidir. Sarı Kantaron çiçeği, topraktan 5 cm yukarıda olacak şekilde toplanır. Bitkinin toprak üstü kısmı çiçeklerinin tam olarak açtığı dönemde toplanmalıdır.

Sarı Kantaron Çiçeği Hangi Ayda Toplanır?

PATATES NE ZAMAN TOPLANIR?

Sarı kantaron çiçeği genellikle mayıs ayının sonu haziran ayının başına doğru çiçek açmaya başlar. En uygun toplanma zamanı ise Temmuz-Ekim arasıdır.

Kuru Kantaron Çiçeğinin Yağı Nasıl Yapılır?

Kuru kantaron çiçeği yağı yapmak için meserasyon yöntemi kullanılabilir. Bitkisel yağ üretmek için kullanılan bu yöntemde kuru kantaron çiçekleri zeytinyağında bekletilmelidir. İşte Maserasyon yöntemiyle sarı kantaron yağı yapmanın püf noktaları:

Öncelikle pazardan aldığınız ya da kendinizin topladığı sarı kantaron çiçekleri yıkanıp, süzülür.

Ardından sarı kantaron çiçekleri yarı gölge bir yerde kurulur.

Kuruyan çiçekleri sap kısmından ayırın.

Ayrılan çiçekleri orta büyüklükte cam bir kavanoza aktarın

Çiçeklerin üzerine çıkacak kadar saf zeytinyağı koyun.

Kavanozun ağzını bir tülbentle kapatın.

Kantaron çiçeği özlerinin yağa geçmesi için kavanozu güneşte 1 hafta kadar bekletin.

Kavanozdaki yağın rengi kırmızıya dönünce yağımız hazır demektir.

Sarı Kantaron Otu Türkiye'de Nerede Yetişir?

Sarı kantaron dünyanın farklı coğrafyalarında yayılış gösterir. Toplam 482 adet kantaron türü bulunmaktadır. Sarı kantaron ülkemizde de doğal olarak yetişmektedir. Bu türler yönünden önemli bir merkez konumunda olan ülkemizde 96 türden 46’sı endemik özellik göstermektedir. Sarı kantaron çiçeği başta Ege bölgesi olmak üzere Akdeniz ve iç bölgelerde kendiliğinden yetişir.

Sarı Kantaron Tohumu Nasıl Toplanır?

Sarı kantaron tohumları, genellikle sonbahar aylarında toplanır. Bu dönem, tohumların olgunlaştığı ve kuruduğu zamandır. Sarı kantaron tohumları, dallarından toplanabilir. Dallar, elle koparılarak toplanabilir veya tohumların çıkmasını sağlamak için dallar, bir nesneyle dövülebilir. Toplanan tohumlar bir örtüye serilerek doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde aydınlık bir ortamda kurutulmalıdır. Bu işlem toplanan tohumların açık alanda bir sundurmanın altında ya da balkonunuzun doğrudan güneş görmeyen bir yerinde olmalıdır. Burada önemli olan tohumların nem oranı düşük bir ortamda kurutulmasıdır. Bir diğer püf nokta ise tohumların kuruduğundan emin olmak için, tohumların içine birkaç parça tuz atarak, tuzun tohumların içine girip girmediği gözlemlenir. Eğer tuzlar tohumların içine giriyorsa tohumlar kurumuş demektir.

Sarı Kantaron Tohumu Nasıl Ekilir?

Sarı kantaron tohumları, ekilirken öncelikle toprağın hazırlanması gerekir. Toprağın nemli ve iyi drenajlı olması önemlidir. Tohumlar, toprağa 0,5 cm derinlikte ekilir ve hafifçe ekilen yere serpilerek toprağın üzerine yayılır. Daha sonra, toprağın üzerine hafifçe basılır ve iyice sulanır. Tohumlar, bu şekilde ekilirse, çimlenme ihtimali daha yüksektir. Aynı zamanda sarı kantaron soğuk havalara dayanıklı bir bitkidir.