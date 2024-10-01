KARSDAK Başkanı Özfer Koçak, AA muhabirine, Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla 26 sporcuyla etkinlik yaptıklarını belirterek, "Güzel bir faaliyet oldu, sabah 06.00'da başladık, 11.00'de zirveye ulaştık. Zirvede aşırı rüzgar ve sis vardı, sporcularımız başarılı bir şekilde zirve yaptılar" diye konuştu.