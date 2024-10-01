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        Haberler Gündem Güncel Sarıkamış Şehitleri Allahuekber Dağıları'nda anıldı | Son dakika haberleri

        Sarıkamış Şehitleri Allahuekber Dağıları'ndaki 3 bin 180 rakımlı anıtta anıldı

        Kars Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARSDAK) üyeleri, Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Allahuekber Dağları'na tırmanış yaparak şehitleri andı. 3 bin 180 rakımlı Şehitlik Zirvesi'ndeki anıtta İstiklal Marşı okuyan dağcılar, şehitler için dua etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:27 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:27
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        Kars Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARSDAK) üyeleri, Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Allahuekber Dağları'na tırmanış yaparak şehitleri andı.

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        Erzurum, Kars ve Ardahan illerinin sınırlarında uzanan tektonik yapılı 3 bin rakımın üstündeki Allahuekber Dağları her mevsim dağcıların tırmanış rotasında yer alıyor.

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        Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Kars, Iğdır ve Kağızman'dan gelen dağcılar, KARSDAK öncülüğünde Selim ilçesinin Sarıgün köyünde bir araya gelerek yürüyüşe başladı.

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        Şiddetli rüzgara rağmen grup üyeleri Allahuekber Dağları'nın 3 bin 180 rakımlı Şehitlik Zirvesi'ne çıkarak tırmanışı tamamladı.

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        Zirvedeki anıtta İstiklal Marşı okuyan dağcılar, şehitler için dua etti.

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        KARSDAK Başkanı Özfer Koçak, AA muhabirine, Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla 26 sporcuyla etkinlik yaptıklarını belirterek, "Güzel bir faaliyet oldu, sabah 06.00'da başladık, 11.00'de zirveye ulaştık. Zirvede aşırı rüzgar ve sis vardı, sporcularımız başarılı bir şekilde zirve yaptılar" diye konuştu.

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        Iğdır Dağcılık ve Bisiklet Kulübü Başkanı Özer Gonca, şehitleri anmak için ilçeye geldiklerini belirterek, dağcılara etkinlik için teşekkür etti.

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