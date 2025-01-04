Sarıkamış'a her yıl geldiklerine işaret eden Bak, "Cumhurbaşkanımızın bizlere özellikle Çanakkale, Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı'nın olduğu Dumlupınar başta olmak üzere pek çok destansı mücadelenin olduğu yerlere, gençlerimizin orada kamplar yaptırılması ve orada yaşananların gençlerimize aktarılmasını talimatını verdi. Bu sebeple de biz her yıl buraya geliyoruz, yürüyüşümüzü yapıyoruz. İşte meşaleli kayakçılarımız gösteri yapıyor, burada şehit olan büyüklerimizi anıyoruz. Onların yakınlarını davet ediyoruz, torunlarını davet ediyoruz. Özellikle de gençlerimizin bu vatanın nasıl kazanıldığını, nasıl korunduğunu, neler karşılığında yaşananların neler olduğunu iyice anlamalarını, görmelerini istiyoruz. Özellikle sadece kitaplarda yazılanları değil bizzat kendilerinin bunları görmesini istiyoruz. Bu nedenle bu organizasyonları yapıyoruz." diye konuştu.