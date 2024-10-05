Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayata ise kurum olarak ülkenin toprağını her türlü tehlikeye karşı koruyan, doğaya yakın bir anlayış geliştirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kurumumuz, ekosistem bütünlüğü içerisinde sürdürülebilir ve topluma çok yönlü fayda sağlayabilecek şekilde hizmet veren 185 yıllık kurumdur. Ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip ormanlarımızı korumak, sürdürülebilecek şekilde gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha yaşanabilir kılmayı hedeflemekteyiz."