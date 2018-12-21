Kars'ta, Sarıçam Ormanları arasında yavan hayata da ev sahipliği yapan Sarıkamış’ta, kış uykusuna yatmayan yavru boz ayı ilçe merkezine indi. İlçe merkezinde yiyecek arayan boz ayı, vatandaşları umursamadan çöp konteynerlarını devirerek içerisinde yiyecek aradı. Yavru ayıyı caddede gören vatandaşlar ise cep telefonlarına sarıldı. Vatandaşların yavru ayıyla diyalogu ise hem güldürdü hem de düşündürdü.

"SELFIE ÇEKTİLER, YİYECEK VERDİLER"

İHA'da yer alan habere göre Sarıkamış merkezinde çöp kutularında yiyecek arayan yavru boz ayı, vatandaşları da heyecanlandırdı. Ayıya yaklaşmaya çalışan vatandaşlar, cep telefonlarıyla selfie çekerken, bazı vatandaşlar da evlerinden ayıya yiyecek taşıdı. Vatandaşların bıraktığı yiyecekleri yiyen yavru ayının, yaban hayatında annesinin yanındaymış gibi rahat harekeleri ise dikkat çekti. Sarıkamışlıların ilgi odağı olan yavru boz ayı karnını doyurduktan sonra bölgeden uzaklaştı.

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