Sarıyer: 3 - Keçiörengücü: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sarıyer, evinde Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti. Metehan Mert, Andre Poko ve Batuhan Kör'ün golleriyle kazanarak ligdeki üç maçlık galibiyet hasretine son veren Sarıyer, puanını 38'e çıkardı. Keçiörengücü ise haftayı 44 puanla tamamladı.
Giriş: 15.03.2026 - 17:56
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sarıyer ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Sarıyer oldu.
İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 14'te Metehan Mert, 61'de Andre Poko ve 79. dakikada Batuhan Kör attı. Konuk ekibin tek golünü ise 90+2. dakikada Mame Diouf kaydetti.
Bu sonuçla birlikte üç maç sonra kazanan Sarıyer, haftayı 38 puanla tamamladı. Başkent ekibi ise 44 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sarıyer, Van Spor FK'ya konuk olacak. Keçiörengücü, Adana Demir'i ağırlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ