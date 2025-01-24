Sarıyer'de 7 araçlık zincirleme kaza: 3 yaralı
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
İstanbul Sarıyer'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3 kişi hafif yaralandı.
Büyükdere Caddesi'nde Sarıyer istikametine doğru seyir halinde olan 7 otomobil çarpıştı. İhbar üzerine belirtilen adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; zincirleme kazada, isimleri öğrenilemeyen ve hafif yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazada yolun iki şeridinin trafiğe kapatılması nedeniyle caddede bir süre araç yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.