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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sarıyer'de 7 araçlık zincirleme kaza: 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Sarıyer'de 7 araçlık zincirleme kaza: 3 yaralı

        İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 03:24 Güncelleme: 24.01.2025 - 03:25
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        Sarıyer'de 7 araçlık zincirleme kaza: 3 yaralı
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        İstanbul Sarıyer'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3 kişi hafif yaralandı.

        Büyükdere Caddesi'nde Sarıyer istikametine doğru seyir halinde olan 7 otomobil çarpıştı. İhbar üzerine belirtilen adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; zincirleme kazada, isimleri öğrenilemeyen ve hafif yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Kazada yolun iki şeridinin trafiğe kapatılması nedeniyle caddede bir süre araç yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #sarıyer
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