Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen genç kurtarılamadı
İstanbul Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen genç sürücü, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Suyun içinde kalan motosikletine bakmak için tekrar denize giren genç, bu kez kurtarılamayarak hayatını kaybetti
Giriş: 08.01.2026 - 04:17 Güncelleme: 08.01.2026 - 04:20
Sarıyer ilçesi Rumelihisarı Mahallesi Baltalimanı Hisar Caddesi'nde Kemal U. idaresindeki motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle denize düştü.
MOTOSİKLETİNE BAKMAK İÇİN TEKRAR DENİZE GİRDİ
Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkartılan sürücü Kemal U, suyun içinde kalan motosikletine bakmak için tekrar denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Kemal U, çevredekilerin yardımıyla tekrar sudan çıkarıldı.
BU KEZ KURTARILAMADI
İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sahilde bir süre kalp masajı yapılan Kemal U, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.
