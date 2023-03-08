Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illeri olan Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana ve Sivas'ı etkisi altına alan 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle vatandaşlar kendi illerindeki hatta ilçelerindeki olası riskler hakkında araştırmalar yapıyor. Uzmanların İstanbul depremi hakkında uyarılar vermesinden sonra ilçelerin deprem risk haritaları gündem oldu. Merak edilen ilçelerden Sarıyer hakkında sorulan; “Sarıyer depreme dayanıklı mı? Sarıyer'de deprem riski nedir?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.