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        Haberler Gündem İstanbul Sarıyer’de iş insanlarına ait 30 milyon lira değerindeki cipler kundaklandı | Son dakika haberleri

        Sarıyer’de iş insanlarına ait 30 milyon lira değerindeki cipler kundaklandı

        Sarıyer'in Emirgan semtindeki sitenin park alanında bulunan iki lüks cip, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden takibe alınan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 21:09 Güncelleme: 04.07.2025 - 21:09
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        Lüks cipler kundaklandı
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        Sarıyer'de iş insanlarının park halindeki ciplerinde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Güvenlik kameraları incelendiğinde yaklaşık 30 milyon lira değerindeki 2 cipin, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildiği belirlendi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay saat 02.00 sıralarında Emirgan Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Park halindeki, iş insanı Karin O.'ya (54) ait 34 K 7770 plakalı cip ve iş insanı Gürkan T.'ye (64) 34 RP 2222 plakalı cipin alev alev yandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yaklaşık 30 milyon lira değerindeki araçlar, yangın sonrasında kullanılamaz hale geldi.

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        CİPLERİN ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP, YAKTI

        Yangının kaynağını belirlemek amacıyla yapılan çalışmalarda sitenin güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde, sitenin önüne gelen kimliği belirsiz bir kişinin araçların üzerine benzin döktükten sonra ateşe verdiği görüldü.

        POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden takibe alınan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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        #Emirgan
        #sarıyer
        #haberler
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