Sarıyer’de uluslararası futbol buluşması!
Sarıyer Masterler Federasyonu ile Dasos Haidariou Club, uluslararası özel gösteri maçında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Sporun birleştirici gücünü ön plana çıkaran organizasyon, dostluk ve rekabeti aynı sahada buluşturacak.
Giriş: 29 Nisan 2026 - 14:28 Güncelleme:
15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 15.00’te, Orhan Keçeli Çim Saha’da oynanacak mücadele, futbolseverlere keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor. Karşılaşma, Türkiye ile Yunanistan temsilcilerini buluşturacak.
Organizasyon yetkilileri, “Dostluk, rekabet ve futbol bir arada” sloganıyla düzenlenen etkinliğe tüm halkın davetli olduğunu duyurdu.
