Şark Bülbülü filmi, Kemal Sunal'ın en sevilen karakterlerinden "Şaban" üzerinde dönüyor. Şark Bülbülü filmi bugün bir kez daha izleyicisiyle buluşuyor. Filmi izlememiş olanlar veya tekrar izlemek isteyenler bu akşam Star TV'de Şark Bülbülü'nü izleyebilecekler. Peki Şark Bülbülü filmi konusu nedir? Şark Bülbülü filmi oyuncuları kimler?

ŞARK BÜLBÜLÜ KONUSU

Şark Bülbülü, sevdiği kadınla evlenebilmek için gereken başlık parasını toplamak için İstanbul'a gelen Şaban'ın hikayesini konu alıyor. Şaban, beşik kertmesi olan Hatice ile evlenecekleri günün hayalini kuran genç bir adamdır. Ancak önünde büyük bir engel vardır. Yoksul bir adam olan Şaban'ın, evlenmeleri için gereken başlık parasının bulması gerekmektedir. Bu sırada Zülfo Ağa, Hatice'ye göz koymuştur ve zenginliği ile Hatice'nin babasının aklını çeker. Şaban'ı da köyden kovan Zülfo Ağa'nın önünde artık bir engel kalmamıştır. Köyden kovulunca çareyi İstanbul'a gitmekte bulan Şaban, gereken parayı biriktirmek için türlü işlerde çalışır. İstanbul'da yaşadığı tesadüfler sonucu kendisini sahnelerde bulan Şaban'ı artık herkes Şaban Ballıses olarak tanımaktadır. Artık zengin bir adam olan Şaban, geçmişin intikamını almak için koyulduğu köye gitmeye karar verir.

ŞARK BÜLBÜLÜ OYUNCULARI

Kemal Sunal- Şaban Ballıses

Ayşen Cansev- Hatice

Ayşen Gruda- Fethi’nin Kız Kardeşi

Osman Alyanak- Haydar

Sırrı Elitaş- Zülfo Ağa

Dinçer Çekmez- Gazino Patronu Fethi Bey

Selim Naşit -Bul Karayı Al Parayı Oyununun Kurbanı

Yadigar Ejder – Mazlum

İhsan Yüce – Muhtar

Yavuz Karakaş – Arap Cemal

Zeki Sezer – Plaj Doktoru

Muzaffer Civan – Seyyar Köfteci

Ahmet Açan – Noter

Ahmet Turgutlu – Bulaşıkçı Memo

Bahri Ateş – Şıh Hazretleri

Niyazi Gökdere – Zülfo Ağa’nın Adamı

Cevdet Balıkçı – Otel Bekçisi

Abdi Algül – Zülfo Ağa’nın Adamı

Murat Tok – İmam

Yüksel Sezgin

Yüksel Gözen

Dündar Aydınlı – Mafya

Giray Alpan – Gazino Görevlisi

Levent Öktem – Gazino Müdürü

Yaşar Şener – Halil Ağa

İhsan Özenç – Film Şirketi Yetkilisi

Ali Karagöz

Ayfer İdin

Şark Bülbülü bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında olacak.