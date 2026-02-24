Şarkıcı Gökçe: Meraktan evlendim

Şarkıcı Gökçe, katıldığı bir televizyon programında, 11 yıl süren evliliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gökçe, evliliğiyle ilgili olarak şunları söyledi; "11 yıl önce evlendim. Birçok kişi bunu bilmiyor. Aslında saklamadım. Yurt dışında evlendik, düğün de yapmadık. Hatta evlendiğimi ertesi günü unuttum. Evliliğimizi hissetmemek için düğün yapmadık. İkimiz de evlilikten korkuyorduk. Düğün çok ürkütücü geliyordu. Sadece evliliği merak ettik. İçgüdüsel bir evlilikti, biraz meraktan evlendik. 11 yıl sürdü. Sonunda müsaadenle gideceğim."

Gökçe ile diş hekimi Bülent Gençer, 2024'te boşandı.