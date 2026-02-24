Canlı
        Şarkıcı Gökçe: Meraktan evlendim

        Şarkıcı Gökçe: Meraktan evlendim

        Şarkıcı Gökçe; "Evlendiğimi ertesi gün unuttum, sadece meraktan evlendik" diyerek 11 yıllık evliliği hakkında konuştu

        Giriş: 24.02.2026 - 09:11
        Şarkıcı Gökçe, katıldığı bir televizyon programında, 11 yıl süren evliliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Gökçe, evliliğiyle ilgili olarak şunları söyledi; "11 yıl önce evlendim. Birçok kişi bunu bilmiyor. Aslında saklamadım. Yurt dışında evlendik, düğün de yapmadık. Hatta evlendiğimi ertesi günü unuttum. Evliliğimizi hissetmemek için düğün yapmadık. İkimiz de evlilikten korkuyorduk. Düğün çok ürkütücü geliyordu. Sadece evliliği merak ettik. İçgüdüsel bir evlilikti, biraz meraktan evlendik. 11 yıl sürdü. Sonunda müsaadenle gideceğim."

        Gökçe ile diş hekimi Bülent Gençer, 2024'te boşandı.

        #gökçe
