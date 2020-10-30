Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Şarkıcı Maral kimdir? Şarkıcı Maral gerçek adı ne ve nereli?

Şarkıcı Maral, Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programına konuk oldu. 30 Cuma günü Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programında şarkıcı Maral sevenleriyle bir araya geldi. Programın ardından izleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları şarkıcı Maral’ın hayatı araştırılmaya başladı. Peki Maral kimdir? Maral nereli ve gerçek ismi nedir? İşte detaylar...

Şarkıcı Maral kimdir? Şarkıcı Maral gerçek adı ne ve nereli?

Demet Akalın ve Alişan’ın sunumuyla Star TV ekranlarına gelen sabah programının son bölümüne popüler sanatçı Maral katıldı. Uzun zaman sonra hayranlarıyla buluşan şarkıcı hakkındaki soruların sayısı arttı. Maral sevilen şarkılarıyla kulakların pasını sildi. Peki Maral kimdir? Maral kaç yaşında ve aslen nereli?

MARAL KİMDİR?

Şarkıcı Maral ya da asıl adıyla Ceylan Başusta aslen dedesinin Genç’ken Kumgeçit Kırık Köyü’ne yerleştiğini belirtmiş, aslen Bingöl İli Genç İlçesi nüfusuna kayıtlıdır.

Aslen Zıkte Aşireti’nden olan Maral uzun yıllar Bingöl’de Dj’lik yapmıştır.

Bingöl’de doğup büyümüş ve çalışmıştır. Bir röportaj’da her şeyim Bingöl’dür demiş ve memleketine olan bağlılığını ve sevgisini bu şekilde ifade etmiştir. Bingöl halkının kendisini Maral olarak tanımayacağını ama Ceylan Başusta denildiğinde herkesin tanıdığını anlatmıştır.

Diyarbakır, Mersin, Elazığ gibi illerde katıldığı yarışmalarda 1. olmuştur. Müjdat Gezen Batı Halk Müziği Şan Bölümü’nde eğitim almış ardından Halk Müziği eserlerinden oluşan ilk albümünü 2013 yılında Sevdakar ismi ile müzik piyasasına sunmuştur.

2003 yılında Kara Mektup isimli sinema filminde Keje karakteri ile oyunculuk yapmıştır.

Günümüzde yaşantısını İstanbul’da sürdürmekte ve sahne çalışmalarını İstanbul Avcılar’da devam ettirmektedir.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zerrin Sümer kimdir? Zerrin Sümer kaç yaşında ve nereli? Zerrin Sümer'in oynadığı diziler ve filmler
BİYOGRAFİZerrin Sümer kimdir?
Gurur Aydoğan kimdir? Gurur Aydoğan kimin oğlu ve kaç yaşında?
BİYOGRAFİGurur Aydoğan kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar aslında kim? Vahide Perçin kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Vahide Perçin'in hayatı
BİYOGRAFİVahide Perçin kimdir ve kaç yaşındadır?
Rahim Ak kimdir? Rahim Ak nereli, kaç yaşındadır?
BİYOGRAFİRahim Ak kimdir?
Murat Bardakçı kimdir? Murat Bardakçı kitapları ve yazıları
BİYOGRAFİMurat Bardakçı kimdir?
Dilay Kemer kimdir? Dilay Kemer neden öldü, kaç yaşındaydı?
BİYOGRAFİDilay Kemer kimdir?
İsmail Kara kimdir?
BİYOGRAFİİsmail Kara kimdir?
Özdemir Erdoğan kimdir?
BİYOGRAFİÖzdemir Erdoğan kimdir?
Necmeddin Okyay kimdir?
BİYOGRAFİNecmeddin Okyay kimdir?
Mehmet Çebi kimdir?
BİYOGRAFİMehmet Çebi kimdir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X