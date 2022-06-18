İlgiyle takip edilen müzik ve eğlence programı olan Şarkılar Bizi Söyler'in sunuculuğunu Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun üstleniyor. Peki, 18 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'da ekrana gelecek olan programda haftanın konukları kimler? İşte, merak edilen soruların yanıtı...