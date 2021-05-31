Şarkılar Bizi Söyler programı her Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Seyirciler Şarkılar Bizi Söyler konuklarını merak ediyor. Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta Hakan Altun'un şarkıları söylenecek. Hakan Altun bir süredir sağlık sorunları nedeniyle programda yer almıyor. Öte yandan Şarkılar Bizi Söyler sezon finali yaparak tatile giriyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları Merve Özbey, Koray Avcı ve Sakiler grubu ve Şahin Özlem olacak.