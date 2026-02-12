Şarkılarla eşleştiler
'Aşkın Sesi' makromusic'te yankılandı. 10 milyon kişi dev isimlerin şarkılarıyla eşleşti
Müzik odaklı sosyal eşleşme uygulaması makromusic, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü, müziğin birleştirici gücünü gözler önüne seren çarpıcı bir veriyle kutluyor.Sibel Can
Platformda, 1 milyonun üzerinde eşleşmeye neden olan ünlü isimler açıklandı. Listede; Can Bonomo, Can Ozan, Çakal, Cem Yenel, Dou, Emre Aydın, Emre Fel, Gökhan Türkmen, Gripin, İrem Derici, Jakuzi, Kalben, Mabel Matiz, Mavi, Melike Şahin, Mert Demir, Murat Dalkılıç, Mustafa Sandal, Nova Norda, Redd, Salman Tin, Sefo, Selin, Sibel Can, Simge, Tan Taşçı, Teoman ve Zeynep Bastık yer aldı.Teoman